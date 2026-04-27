27.04.2026 06:30 Heute vor 20 Jahren: Baubeginn eines Vermächtnisses

Am 27.4.2006 begann der Bau des höchsten Wolkenkratzers der USA: der Freedom Tower. Erfahre mehr zum One World Trade Center.

Von Nele Fischer

Heute vor 20 Jahren, am 27. April 2006, startete der Bau eines Gebäudes mit großem Vermächtnis: das One World Trade Center in New York. Was sich außerdem jährt, erfährst Du hier: heute vor … Jahren.

Heute vor 20 Jahren begann der Bau des One World Trade Center - ein Monument der Erinnerung und Resilienz. © Bildmontage: Wikimedia Commons/CC-BY-SA-2.5/Aude, Wikimedia Commons/CC-BY-SA-4.0/Kidfly182 Nach den Terroranschlägen am 11. September 2001, die die Twin Towers komplett in sich einstürzen ließen, herrschte eine klaffende Leere an der World Trade Center Site (auch Ground Zero). Diese sollte mit dem One World Trade Center (1 WTC) wieder gefüllt werden. Bereits am amerikanischen Nationalfeiertag, dem Independence Day, am 4. Juli 2004 wurde symbolisch der Grundstein gelegt: ein rund 20 Tonnen schwerer Block aus grauschwarzem Granit, in den die Namen der 2749 Opfer eingemeißelt waren. Heute vor ... Jahren Heute vor 36 Jahren: Diese Stadt sollte es nicht mehr geben Der Stein musste später allerdings noch einmal ausgegraben und um etwa acht Meter versetzt werden, um neue Sicherheitsvorgaben einzuhalten.

Offizieller Baubeginn

Der eigentliche Bau startete schließlich offiziell am 27. April 2006. Für das Fundament wurden an einem einzigen Tag rund 306 Kubikmeter Beton - das entspricht etwa 40 Betonlastern - verarbeitet. Insgesamt umfasst das Fundament etwa 6100 Kubikmeter Beton. Bei der neuen Konstruktion spielte Sicherheit eine zentrale Rolle: Die Stahlträger wurden zusätzlich mit Beton ummantelt, um sie hitzeresistenter zu machen. Anders als bei den zerstörten Twin Towers soll das Material dadurch bei extremen Temperaturen nicht mehr schmelzen. Die Fassade besteht außerdem aus besonders widerstandsfähigem Panzerglas.

Vom Freedom Tower zum One World Trade Center

Ursprünglich hieß der neue Wolkenkratzer "Freedom Tower". Im März 2009 wurde er jedoch offiziell One World Trade Center umbenannt - unter anderem, um die Vermietung der Büroflächen zu erleichtern. Kritiker wie der damalige Bürgermeister Michael Bloomberg sahen das skeptisch. Seiner Meinung nach würden Menschen den Turm ohnehin weiter Freedom Tower nennen.

Mit dem neuen Wahrzeichen veränderte sich die Skyline und erinnert weiterhin an eine Tragödie. © Unsplash/Jonathan Roger

1 WTC - ein neues Wahrzeichen