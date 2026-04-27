Heute vor 20 Jahren: Baubeginn eines Vermächtnisses
Heute vor 20 Jahren, am 27. April 2006, startete der Bau eines Gebäudes mit großem Vermächtnis: das One World Trade Center in New York.
Was sich außerdem jährt, erfährst Du hier: heute vor … Jahren.
Nach den Terroranschlägen am 11. September 2001, die die Twin Towers komplett in sich einstürzen ließen, herrschte eine klaffende Leere an der World Trade Center Site (auch Ground Zero).
Diese sollte mit dem One World Trade Center (1 WTC) wieder gefüllt werden.
Bereits am amerikanischen Nationalfeiertag, dem Independence Day, am 4. Juli 2004 wurde symbolisch der Grundstein gelegt: ein rund 20 Tonnen schwerer Block aus grauschwarzem Granit, in den die Namen der 2749 Opfer eingemeißelt waren.
Der Stein musste später allerdings noch einmal ausgegraben und um etwa acht Meter versetzt werden, um neue Sicherheitsvorgaben einzuhalten.
Offizieller Baubeginn
Der eigentliche Bau startete schließlich offiziell am 27. April 2006.
Für das Fundament wurden an einem einzigen Tag rund 306 Kubikmeter Beton - das entspricht etwa 40 Betonlastern - verarbeitet. Insgesamt umfasst das Fundament etwa 6100 Kubikmeter Beton.
Bei der neuen Konstruktion spielte Sicherheit eine zentrale Rolle: Die Stahlträger wurden zusätzlich mit Beton ummantelt, um sie hitzeresistenter zu machen. Anders als bei den zerstörten Twin Towers soll das Material dadurch bei extremen Temperaturen nicht mehr schmelzen.
Die Fassade besteht außerdem aus besonders widerstandsfähigem Panzerglas.
Vom Freedom Tower zum One World Trade Center
Ursprünglich hieß der neue Wolkenkratzer "Freedom Tower". Im März 2009 wurde er jedoch offiziell One World Trade Center umbenannt - unter anderem, um die Vermietung der Büroflächen zu erleichtern.
Kritiker wie der damalige Bürgermeister Michael Bloomberg sahen das skeptisch. Seiner Meinung nach würden Menschen den Turm ohnehin weiter Freedom Tower nennen.
1 WTC - ein neues Wahrzeichen
Im November 2014 wurde das Gebäude schließlich fertiggestellt und die ersten Mieter zogen in die Büros. Mit einer Höhe von 541,3 Metern, beziehungsweise 1776 Fuß - eine Anspielung auf das Gründungsjahr der USA - ist das One World Trade Center heute das höchste Gebäude der Vereinigten Staaten und zählt auch zu den höchsten Gebäuden der Welt.
Besucher können auf Aussichtsetagen bis in 386,5 Meter Höhe eine spektakuläre 360-Grad-Aussicht über New York genießen.
Titelfoto: Bildmontage: Wikimedia Commons/CC-BY-SA-2.5/Aude, Wikimedia Commons/CC-BY-SA-4.0/Kidfly182