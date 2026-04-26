Heute vor 32 Jahren: Erst Jahrzehnte nach NS-Zeit eine Straftat

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Heute vor 32 Jahren, am 26. April 1994, wurde das deutsche Strafrecht mit einem entscheidenden Zusatz verschärft, der traurigerweise wieder an Aktualität gewann: Das Leugnen des Holocausts ist strafbar.

Seit 1994: Wer die Verbrechen des Holocausts verleugnet, begeht eine Straftat. (Symbolbild) © Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0/Astrofuzzi

Konkret geht es um § 130 "Volksverhetzung" des Strafgesetzbuches (StGB). Seit 32 Jahren gilt: Wer den nationalsozialistischen Völkermord billigt, leugnet oder verharmlost, muss mit einer Geldstrafe oder Freiheitsentzug von bis zu fünf Jahren rechnen.

Dieses Abstreiten oder Verharmlosen der systematischen Ermordung und Ausrottung von rund sechs Millionen Jüdinnen und Juden durch das NS-Regime wird auch als "Auschwitzlüge" bezeichnet.

Leugner behaupten oft, es habe keine gezielte Vernichtung gegeben. Stattdessen seien lediglich 100.000 Kriegsgegner gefallen oder beispielsweise an Seuchen gestorben. Auch der Völkermord an Sinti und Roma wird abgestritten. Nicht selten wurde sogar behauptet, Jüdinnen und Juden hätten den Holocaust erfunden oder selbst geplant, um Reparationsleistungen zu erhalten.

Die Motive hinter der Leugnung waren häufig Schuldabwehr oder -umkehr.