Heute vor 82 Jahren gelang zwei Männern viel mehr als ihre persönliche Flucht

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Heute vor 82 Jahren, am 10. April 1944, gelang es Rudolf Vrba und Alfréd Wetzler bei ihrem dreitägigen Versuch, aus dem KZ Auschwitz-Birkenau auszubrechen und zu fliehen. Doch nicht nur das.

Noch bevor ihnen der Ausbruch gelungen war, wurde weitläufig nach Wetzler und Rosenberg gefahndet. © Wikimedia Commons/Public Domain/Unknown author

Rudolf Vrba (eigentlich Walter Rosenberg) und Alfréd Wetzler waren slowakische Juden, die 1942 ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert und dort zu Funktionshäftlingen wurden.

Das sind Gefangene, die von SS-Bewachern als Aufseher über Mithäftlinge bei der Arbeit oder für andere Funktionen eingesetzt werden.

Spätestens als sie im Vernichtungslager von Plänen hörten, über 800.000 Jüdinnen und Juden aus Ungarn zu deportieren, wollten sie dies verhindern und begannen, eine Flucht zu planen.

Die beiden jungen Männer profitierten vom Einsatz außerhalb des Elektrozauns. Die SS-Wache, die sie und ihre Mithäftlinge tagsüber übersah, zog nach dem abendlichen Zählappell ab.

Da am 7. April 1944 dabei jedoch weniger Häftlinge als noch beim morgendlichen Appell erschienen, blieben die Wachen, sodass der Bauabschnitt für die folgenden drei Tage und Nächte ununterbrochen bewacht war.

In dieser Zeit versteckten sich Wetzler und Rosenberg unter einem Holzstoß in einem Erdloch. Drei Tage harrten sie dort aus, sodass die Wache letztendlich abzog.

Schließlich gelang ihnen die Flucht und sie konnten zu Fuß in die Slowakei nach Žilina fliehen, wo sie am 25. April 1944 Kontakt zu jüdischen Vertretern aufnahmen.