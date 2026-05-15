15.05.2026 06:30 Heute vor 86 Jahren: Vom unscheinbaren Imbiss zu Popkultur

Nichtsahnend wurde am 15.5.1940 der erste McDonald’s eröffnet. Heute ist die Fastfood-Kette ein Stück Popkultur.

Von Nele Fischer

Heute vor 86 Jahren, am 15. Mai 1940, eröffneten zwei Brüder in Kalifornien einen damals ganz gewöhnlichen Imbiss, der sich zu einer der bekanntesten Marken der Welt entwickeln würde. Welche Ereignisse sich ebenfalls jähren, erfährst Du unter: heute vor … Jahren.

Nach der Ersteröffnung entstand in Des Plaines die erste Filiale des neu gegründeten Unternehmens. © Wikimedia Commons/Public Domain/Carol M. Highsmith "McDonald’s Bar-B-Q" wurde in San Bernardino, Kalifornien, von Richard und Maurice McDonald, auch Dick und Mac McDonald genannt, eröffnet. Dabei handelte es sich zunächst um einen gewöhnlichen Burgerstand, bei dem man sich sein Essen zum Auto servieren lassen konnte. Richtig bekannt wurde der Imbiss mit der Entwicklung des Speedee Service Systems, das den Prozess schneller, einfacher und günstiger machte. Das Menü wurde auf neun Objekte reduziert - darunter Hamburger, Cheeseburger, drei verschiedene Softgetränke, Milchshakes, Kaffee, Kartoffelchips und Pie. Heute vor ... Jahren Heute vor 36 Jahren: Dieser Beschluss eröffnete DDR-Schülern neue Chancen Burger wurden unter Selbstbedienung für 15 Cent angeboten. Stattdessen gab es keine Mitarbeiter, die das Essen brachten. Auch Geschirr und Besteck verschwanden und wurden gegen Papierutensilien eingetauscht. Damit legten die Brüder den Grundstein für das moderne Fast-Food-System.

Expansion als Franchise

1952 wünschten sich die Brüder eine Gebäudeerweiterung für ihren Burgerladen. Außerdem sollte er auch optisch auffallen, woraufhin der goldene Bogen entstand, der in Zukunft als Logo berühmt werden sollte. Den heutigen Erfolg hätte "McDonald’s" allerdings wohl niemals ohne Ray Kroc erreicht. Der Verkäufer von Küchenutensilien wie vor allem seinen Multi-Mixern wurde auf die Brüder und ihr Konzept aufmerksam. 1954 öffnete er seine erste eigene Filiale in Des Plaines und kaufte den Brüdern 1961 mit unternehmerischem Gespür die Franchiserechte für 2,7 Millionen US-Dollar ab. Daraufhin expandierte McDonald’s innerhalb der USA. 1975 wurde unter anderem die erste richtige Drive-in-Filiale in Sierra Vista, Arizona, eröffnet.

Übrigens: Anders als im Amerikanischen, wo es sich um einen drive-thru (drive-through) handelt, nennt sich das gleiche Konzept in Deutschland McDrive oder Drive-in, da es sich ohne das englische "th" einfacher aussprechen lässt.

McDonald’s international