25.06.2026 06:30 Heute vor 44 Jahren: Dieses WM-Spiel sorgt bis heute für Kopfschütteln

Ein Tor fiel - und plötzlich spielte keiner mehr richtig Fußball. Genau das passierte 1982 in Gijón. ➤ Ein Spiel, das bis heute als "Schande" gilt.

Von Aline Neißner

Heute vor 44 Jahren, am 25. Juni 1982, fand eine der umstrittensten Partien der deutschen Fußball-Geschichte statt. Das Vorrundenspiel zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Österreich bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1982 in Spanien wird oft auch als "Schande von Gijón" bezeichnet. Sportliche und andere bewegende Ereignisse, die Geschichte schrieben, gibt es unter "heute vor ... Jahren" nachzulesen.

Das Spiel zwischen Deutschland und Österreich in der Vorrunde der Fußball-WM 1982 wurde als "Schande von Gijón" bekannt. © Screenshot/Instagram/ranSport Die Ausgangslage in der Gruppe 2 (mit Österreich, BR Deutschland, Algerien und Chile) war vor dem letzten Spieltag besonders. Nach den vorherigen Ergebnissen stand fest, dass ein deutscher Sieg mit ein bis zwei Toren Unterschied den Mannschaften aus Deutschland und Österreich den Einzug in die nächste Runde ermöglichen konnte. Ein höheres Ergebnis hätte die Konstellation verändert. Parallel war auch das Team aus Algerien noch indirekt betroffen, da dessen vorherige Ergebnisse in die Gruppensituation hineinwirkten. Algerien gewann sein letztes Vorrundenspiel gegen Chile bereits am Tag zuvor. Heute vor ... Jahren Heute vor 166 Jahren: Wie Florence Nightingale die Pflege revolutionierte Im besagten letzten Gruppenspiel ging Deutschland früh durch ein Tor von Horst Hrubesch in Führung. Nach dem 1:0 veränderte sich das Spiel allerdings sichtbar: Das Tempo nahm ab, Offensivaktionen wurden seltener und das Risiko im Aufbau wurde reduziert. Beide Teams spielten zunehmend kontrolliert im Mittelfeld. Statt offensiver Aktionen dominierten sichere Pässe und wenig überraschende Spielzüge. Diese Phase hielt bis zum Spielende an, ohne dass weitere Tore fielen.

Warum von einem "Nichtangriffspakt" gesprochen wird

Der Ausdruck "Nichtangriffspakt" ist keine eindeutig nachgewiesene Absprache zwischen den Teams, sondern eine nachträgliche Interpretation des Spielverlaufs. Er beschreibt die Wahrnehmung des auffällig passiven Spielverlaufs beider Mannschaften nach dem deutschen Führungstor. Der Hintergrund: Das Ergebnis reichte sowohl Deutschland als auch Österreich zum Weiterkommen in die K.o.-Phase. Dadurch entstand eine Situation, in der sportliches Risiko praktisch keinen Vorteil mehr brachte.

Konsequenzen für den Weltfußball

Nach dem Abpfiff folgte massive Kritik. Fans im Stadion reagierten mit Pfiffen, internationale Medien sprachen von Wettbewerbsverzerrung. Besonders kritisiert wurde, dass beide Teams nach der deutschen Führung kaum noch Angriffsdynamik zeigten. Schließlich zog die FIFA (Fédération Internationale de Football Association, zu Deutsch: Weltfußballverband) Lehren aus dem Spiel und führte bei späteren Turnieren Änderungen ein. Ab der Fußball-Europameisterschaft 1984 wurden die letzten Vorrundenspiele einer Gruppe zeitgleich angepfiffen. Ziel war es, Ergebnisabsprachen oder taktisch abgestimmtes Spielverhalten durch fehlende Ergebniskenntnis zu vermeiden.