Heute vor 29 Jahren: Der Moment, in dem Mike Tyson komplett eskalierte

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Blut, Chaos und ein Moment für die Ewigkeit: 1997 sorgte Mike Tyson für einen der größten Sportskandale ➤ im Kampf biss er Holyfield ein Stück Ohr ab.

Von Aline Neißner

Heute vor 29 Jahren, am 28. Juni 1997, sahen Millionen Menschen live zu, als Mike Tyson seinem Box-Gegner Evander Holyfield plötzlich ins Ohr biss. Der Vorfall ging als einer der größten Skandale in die Sportgeschichte ein.

Viele weitere spannende Ereignisse sind unter "heute vor ... Jahren" zusammengefasst.

Der skandalöse Boxkampf 1997: Mike Tyson (Mitte) beißt Evander Holyfield (rechts) ins Ohr.
Der skandalöse Boxkampf 1997: Mike Tyson (Mitte) beißt Evander Holyfield (rechts) ins Ohr.  © Jeff Haynes/epa/dpa

Vor dem berüchtigten Rückkampf am 28. Juni 1997 standen sich Mike Tyson und Evander Holyfield bereits im Vorjahr gegenüber: Holyfield hatte Tyson überraschend besiegt und ihm den WM-Titel im Schwergewicht abgenommen.

Der zweite Kampf in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas (Nevada, USA) war daher als große Revanche und Mega-Event des Boxsports der 1990er-Jahre aufgebaut. Tyson stand enorm unter Druck, den Titel zurückzuholen und seine Niederlage zu korrigieren, während Holyfield als amtierender Weltmeister selbstbewusst in den Fight ging.

Beide Kämpfer galten als physisch extrem hart, die Stimmung war hoch angespannt. Vor allem Tyson wirkte bereits früh frustriert und beschwerte sich mehrfach über ungeahndete Kopfstöße seines Gegners. In der dritten Runde verlor er schließlich die Kontrolle und die Situation eskalierte komplett.

Heute vor 102 Jahren: Wie ein Serienmörder der Polizei ins Netz ging
Heute vor ... Jahren Heute vor 102 Jahren: Wie ein Serienmörder der Polizei ins Netz ging

Während eines Clinchs biss Tyson, der zuvor auf seinen Mundschutz verzichtet hatte, Holyfield ins rechte Ohr. Dabei wurde ein Stück Knorpel herausgerissen, was er einfach auf den Boden spuckte. Obwohl der Kampf zunächst weiterlief, folgte kurze Zeit später der nächste Bissversuch.

Ringrichter Mills Lane brach den Kampf daraufhin ab - Tyson wurde nach einer kurzen Beratung des Kampfgerichts disqualifiziert.

Heute vor 33 Jahren triumphierte Henry Maske als Weltmeister im Boxring Heute vor 33 Jahren triumphierte Henry Maske als Weltmeister im Boxring
Heute vor 31 Jahren: Junger Deutscher schreibt Sportgeschichte Heute vor 31 Jahren: Junger Deutscher schreibt Sportgeschichte
Heute vor 35 Jahren schrieb diese deutsche Berühmtheit Geschichte! Heute vor 35 Jahren schrieb diese deutsche Berühmtheit Geschichte!
Heute vor neun Jahren: So wurde ein Champions-League-Spiel des BVB überschattet Heute vor neun Jahren: So wurde ein Champions-League-Spiel des BVB überschattet

Die Bilder schockierten weltweit

Holyfield sprang schreiend durch den Ring und zeigte auf sein blutendes Ohr. Zuschauer in der Arena reagierten geschockt, Sicherheitskräfte sicherten den Ringbereich. Tyson ließ sich kaum beruhigen. Noch Tage später dominierte der Vorfall weltweit die Schlagzeilen.

Tyson verlor nach dem Kampf vorübergehend seine Boxlizenz und musste eine Geldstrafe in Millionenhöhe zahlen. Der Ohrbiss überschattete seine spätere Karriere und wurde zum Symbol für einen der größten Skandale der Boxgeschichte.

Trotz der Eskalation versöhnten sich Tyson und Holyfield 12 Jahre später wieder öffentlich. Heute erinnern sich viele Sportfans zwar nicht mehr an das Ergebnis des Kampfes - der Ohrbiss von Las Vegas bleibt jedoch unvergessen.

Titelfoto: Jeff Haynes/epa/dpa

Mehr zum Thema Heute vor ... Jahren: