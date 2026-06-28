Heute vor 29 Jahren: Der Moment, in dem Mike Tyson komplett eskalierte

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Heute vor 29 Jahren, am 28. Juni 1997, sahen Millionen Menschen live zu, als Mike Tyson seinem Box-Gegner Evander Holyfield plötzlich ins Ohr biss. Der Vorfall ging als einer der größten Skandale in die Sportgeschichte ein.

Der skandalöse Boxkampf 1997: Mike Tyson (Mitte) beißt Evander Holyfield (rechts) ins Ohr. © Jeff Haynes/epa/dpa

Vor dem berüchtigten Rückkampf am 28. Juni 1997 standen sich Mike Tyson und Evander Holyfield bereits im Vorjahr gegenüber: Holyfield hatte Tyson überraschend besiegt und ihm den WM-Titel im Schwergewicht abgenommen.

Der zweite Kampf in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas (Nevada, USA) war daher als große Revanche und Mega-Event des Boxsports der 1990er-Jahre aufgebaut. Tyson stand enorm unter Druck, den Titel zurückzuholen und seine Niederlage zu korrigieren, während Holyfield als amtierender Weltmeister selbstbewusst in den Fight ging.

Beide Kämpfer galten als physisch extrem hart, die Stimmung war hoch angespannt. Vor allem Tyson wirkte bereits früh frustriert und beschwerte sich mehrfach über ungeahndete Kopfstöße seines Gegners. In der dritten Runde verlor er schließlich die Kontrolle und die Situation eskalierte komplett.

Während eines Clinchs biss Tyson, der zuvor auf seinen Mundschutz verzichtet hatte, Holyfield ins rechte Ohr. Dabei wurde ein Stück Knorpel herausgerissen, was er einfach auf den Boden spuckte. Obwohl der Kampf zunächst weiterlief, folgte kurze Zeit später der nächste Bissversuch.

Ringrichter Mills Lane brach den Kampf daraufhin ab - Tyson wurde nach einer kurzen Beratung des Kampfgerichts disqualifiziert.