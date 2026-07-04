Heute vor 72 Jahren begann mit dem Wunder von Bern ein neues deutsches Selbstbewusstsein

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Heute vor 72 Jahren, am 4. Juli 1954, fand im Wankdorf-Stadion in Bern eines der berühmtesten Fußballspiele aller Zeiten statt. Im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft besiegte Deutschland den klaren Favoriten Ungarn mit 3:2 – und wurde somit erstmals Weltmeister.

Kapitän Fritz Walter (Mitte, oben) und Teamgefährte Horst Eckel (re.) nach dem Triumph im Fußball-WM-Finale 1954. © picture alliance / dpa

Nachdem Deutschland von der ersten Fußball-Weltmeisterschaft nach dem Zweiten Weltkrieg 1950 ausgeschlossen war, durften sie an der folgenden WM 1954 wieder teilnehmen.

Als klarer Favorit ging damals Ungarn in das Endspiel der WM in der Schweiz. Die Mannschaft galt in den frühen 1950er-Jahren als eines der stärksten Teams weltweit.

Bereits in der Gruppenphase hatte Ungarn die westdeutsche Nationalelf mit 8:3 deutlich geschlagen. Dennoch schaffte es Deutschland bis ins Finale - der Gegner war erneut Ungarn. Doch es entwickelte sich ein völlig anderes Spiel.

Ungarn führte zwar früh mit 2:0 durch Tore von Ferenc Puskás und Zoltán Czibor. Doch Deutschland kämpfte sich noch vor der Halbzeit zurück: Max Morlock erzielte den Anschlusstreffer, kurz darauf traf Helmut Rahn zum 2:2-Ausgleich.

In der 84. Minute fiel schließlich die Entscheidung: Helmut Rahn erzielte das 3:2 für Deutschland. Ein Treffer, der Fußballgeschichte schrieb und Deutschland erstmalig zum Weltmeister machte.