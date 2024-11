"Perfekte Illusion" dank KI: Dating-Apps warnen vor neuer "Love Scam"-Qualität

Bayern - Die " künstliche Intelligenz " (KI) ist in aller Munde. Neben den vielen Möglichkeiten, die sich mit der neuen Technologie bieten, kommen aber auch Gefahren hinzu.

Love Scam. Die neue Form des Heiratsschwindels. Beim Opfer wird erst Vertrauen aufgebaut, eine gemeinsame Zukunft in Aussicht gestellt und dann kommen plötzlich die finanziellen Probleme und Notsituationen.

"Durch entsprechende Prompts können in wenigen Sekunden hyperrealistische Bilder von derselben fiktiven Person in verschiedenen Alltagssituationen erzeugt werden", warnen die Profis des Vergleichsportals datingxperten.de .

Wird man in der App zum Depp? Mit eigenen KI-Programmierungen versuchen die Anbieter, Betrügern das Leben schwer zu machen. © dpa/Sina Schuldt

Liebe macht bekanntlich blind - und schon überweist man seine Ersparnisse, um den lieb gewonnenen Unbekannten (oder die Unbekannte) zu "retten".

"Love Scamming funktioniert, weil die Betrüger ihren Opfern zunächst das geben, wonach sie sich sehnen: Wertschätzung, emotionale Bindung und eine Idee von einer gemeinsamen Zukunft, die für viele Hoffnung auf einer langen Suche nach Liebe bedeutet", wird Diplom-Psychologin und Paartherapeutin Sarah Willeke in einer Mitteilung des Portals zitiert.

"Dating-Seiten machen es Liebesbetrügern leichter, da hier eine perfekte Illusion erschaffen werden kann."

Allein im vergangenen Jahr wurde laut Mitteilung - nur in Bayern - mehr als 450 Fälle von Love-Scam-Betrug angezeigt. Insgesamt machten die Täter damit eine Beute von rund 5,3 Millionen Euro.

Und das sind nur die bekannten Fälle. Aber: keine Technik ohne Gegen-Technik. Auch die Dating-Apps setzen zunehmend auf KI, um die Betrüger zu finden und die Konten zu entdecken.

Es bleibt am Ende jedoch ein Wettlauf der Entwickler um die bessere Technologie. Und ein zahlender Kunde als Versuchsobjekt. Vielleicht also doch mal wieder in eine Bar gehen?