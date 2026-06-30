Weitere Durchsuchungen nach Schüssen auf einen Polizisten in Göttingen

Göttingen - Nach einer Auseinandersetzung in Göttingen , bei der ein Polizist angeschossen worden ist, sind Spezialeinsatzkommandos zu neuen Durchsuchungen ausgerückt.

Schon am Freitag wurde ein Wohnhaus von den Beamten durchsucht. (Archivbild) © Stefan Rampfel/dpa

Die Ermittler hätten am frühen Morgen Wohnhäuser in Rhumspringe im Landkreis Göttingen sowie in Hannover durchsucht, teilte die Polizei mit.

Die Bewohner sollen an der Auseinandersetzung zwischen zwei Großfamilien vor etwa zwei Wochen beteiligt gewesen sein. Schon am Freitag hatten Beamte ein Wohnhaus in Göttingen durchsucht.

Am Rand der Göttinger Innenstadt war es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Großfamilien gekommen.

Dabei soll ein 16-Jähriger mit einer Pistole geschossen und so einen 26 Jahre alten Polizisten lebensbedrohlich verletzt haben. Der Polizist schwebt inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.

Der 16-Jährige stellte sich einige Tage später und sitzt in Untersuchungshaft.

Gegen ihn wird unter anderem wegen versuchten Totschlags ermittelt. Die genauen Tathintergründe sind weiter unklar.