Schüsse auf Polizisten: Behörden suchen jetzt diese wichtigen Zeugen

Göttingen - Nach einer bösen Auseinandersetzung zwischen zwei Großfamilien in Göttingen ( Niedersachsen ), bei der ein Polizist schwer verletzt wurde, suchen die Ermittler nun nach Zeugen und Hinweisen.

Nach der Schießerei in Göttingen sucht die Polizei jetzt Zeugen. © Stefan Rampfel/dpa

Konkret bittet die Polizei alle Autofahrer, die ihre Wagen am vergangenen Samstagabend zwischen 20 Uhr und Mitternacht auf dem öffentlichen Großraumparkplatz an der Weender Landstraße in der Nähe der ESSO-Tankstelle geparkt hatten, sich zu melden.

Auch weitere Tipps und Augenzeugenberichte, die mit dem Vorfall zusammenhängen, werden erwünscht. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel: 0551/491-2115 entgegen.

Was war geschehen? Am Samstagabend stritten sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Familien am Weender Tor in Göttingen.

Dabei feuerte ein 16-jähriger Tatverdächtige mehrere Schüsse aus einer scharfen Waffe ab und verletzte einen Polizisten schwer. Der Jugendliche war tagelang untergetaucht, man fahndete europaweit nach ihm. Schließlich stellte sich der Teenie am Dienstag selbst.