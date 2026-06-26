Polizist durch Schüsse lebensgefährlich verletzt: SEK durchsucht Wohnung

Göttingen - Die Ermittlungen um die Auseinandersetzung zwischen zwei Großfamilien in Göttingen ( Niedersachsen ) gehen weiter: Am Freitagmorgen wurde die Wohnung eines Tatverdächtigen durchsucht.

Die Ermittlungen nach Ausschreitungen in Göttingen gehen weiter. © Stefan Rampfel/dpa

Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos rückten im Göttinger Stadtteil Holtensen an. Das Amtsgericht Braunschweig hatte zuvor den Durchsuchungsbeschluss erlassen.

Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler "beweiserhebliche" Gegenstände und stellten sie für weitere Untersuchungen sicher. Genaue Angaben zum Fund machte die Polizei bislang nicht.

Das SEK musste am Morgen mit schweren Mitteln in die Wohnung einbrechen. "Hierbei kam es zu lauten Knallgeräuschen, die von der Nachbarschaft vermutlich wahrgenommen wurden", teilte die Polizeiinspektion Göttingen mit.

Die Beamten geben aber Entwarnung: Es habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden, es wurde niemand verletzt.