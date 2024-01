43-Jähriger tot in der Wuhle gefunden: Jetzt bitten Ermittler um Hilfe

Berlin - Im Fall des in der Wuhle in Berlin-Köpenick gefundenen Leichnams bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Der 43-jährige Roman Semenov wurde Opfer eines Tötungsdeliktes. © Friso Gensch/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Ein Fußgänger hatten den toten Roman Semenov (43) am Samstag gegen 9 Uhr am Flussufer gegenüber der Argenauer Straße entdeckt. Die Ermittler vermuten, dass der ukrainische Staatsangehörige schon am Vortag Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist.

Als man ihn fand, trug der Tote eine schwarze Softshelljacke, eine schwarze Cargohose, schwarze Handschuhe und helle Sportschuhe. Möglicherweise hatte der 43-Jährige weiße "AirPods" dabei.

Die Polizei hofft auf Hinweis aus der Bevölkerung bezüglich des Tathergangs und der Identität von Roman Semenov.

Die Mordkommission fragt: