Er befand sich im Krankenhaus: Junge (11) seit über einem Monat vermisst

Gotha - Mohammad Masoud Mirzaie gilt seit mehr als einem Monat als vermisst! Der 11-jährige Junge wurde zuletzt vor einem Krankenhaus in Gotha gesehen.

Mohammad Masoud Mirzaie wird seit dem 3. Februar vermisst. © Landespolizeiinspektion Gotha/Montage

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnte der Junge trotz aller veranlassten Ermittlungen bisher nicht angetroffen werden. Mohammad Masoud Mirzaie wird seit Samstag, 3. Februar, 14.30 Uhr vermisst!

Den Angaben zufolge wurde er im Rahmen einer humanitären Arbeit einer Hilfsorganisation in einem Krankenhaus in Gotha einer medizinischen Behandlung unterzogen. Letztmalig wurde er vor dem Haupteingang des Krankenhauses in der Heliosstraße gesehen.

Die Kriminalpolizei Gotha schließt nach Angaben vom Dienstag ein "beabsichtigtes Verbringen" durch nahestehende Personen nicht aus.

Es sei möglich, dass sich der 11-Jährige in der Hansestadt Bremen aufhalte oder unmittelbar nach dem Verschwinden aufgehalten habe, so die Beamten.

Möglicherweise habe es auch eine Kontaktaufnahme einer bisher unbekannten Person im Raum Oberhausen (Nordrhein-Westfalen), wo der Junge vor dem medizinischen Eingriff untergebracht gewesen sei, gegeben, hieß es. Hinweise auf ein Gewaltdelikt liegen laut Polizei nicht vor.