Er begrapschte 9-jähriges Mädchen: Wer kennt diesen Mann?

Bislang blieb die Fahndung nach dem mutmaßlichen Kinderschänder erfolglos. © Bild-Montage: 123rf/hunterbliss, Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zudem hat die Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße ein Phantombild des mutmaßlichen Täters veröffentlicht, das nach den Aussagen des Mädchens angefertigt worden ist.

Ein Sprecher der Polizei schilderte am heutigen Donnerstag noch einmal den Vorfall nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.

Passiert ist das Ganze bereits am 7. Juli dieses Jahres in Deidesheim im Landkreis Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz). Dort soll der Mann gegen 18 Uhr die Neunjährige in Höhe der Deichelgasse 18 zunächst angesprochen und sie dann unsittlich berührt haben.

Das Mädchen sei daraufhin weggerannt und habe sich zu Hause ihren Eltern anvertraut, die dann umgehend die Polizei verständigten. Allerdings führten die Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Mannes, weshalb es nun zur Öffentlichkeitsfahndung kommt.