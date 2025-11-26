Er soll zwei Mädchen belästigt haben: Polizei sucht Unterwasser-Grapscher

Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) - Die Polizei in Brandenburg bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach einem Mann, der zwei Mädchen in Neuruppin sexuell belästigt haben soll.

Die Polizei in Brandenburg sucht mit einem Phantombild nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter. © Soeren Stache/dpa, Polizeidirektion Nord (Bildmontage)

Zu diesem Zweck hat die Behörde am Mittwoch ein Phantombild des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.

Am 22. Juni 2025 soll sich der Gesuchte an zwei minderjährigen Mädchen vergangen haben. Der Vorfall hat sich demnach gegen 14.10 Uhr an der Badestelle in der Neuruppiner Regattastraße, der sogenannten "Russenwiese", zugetragen.

Der Mann soll sich den 12- und 16-Jährigen im Wasser genähert und sie unsittlich berührt haben. Durch das Einschreiten einiger Badegäste konnten weitere Handlungen zwar unterbunden werden, jedoch konnte der Unbekannte unerkannt entkommen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: