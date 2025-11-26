Er soll zwei Mädchen belästigt haben: Polizei sucht Unterwasser-Grapscher
Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) - Die Polizei in Brandenburg bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach einem Mann, der zwei Mädchen in Neuruppin sexuell belästigt haben soll.
Zu diesem Zweck hat die Behörde am Mittwoch ein Phantombild des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.
Am 22. Juni 2025 soll sich der Gesuchte an zwei minderjährigen Mädchen vergangen haben. Der Vorfall hat sich demnach gegen 14.10 Uhr an der Badestelle in der Neuruppiner Regattastraße, der sogenannten "Russenwiese", zugetragen.
Der Mann soll sich den 12- und 16-Jährigen im Wasser genähert und sie unsittlich berührt haben. Durch das Einschreiten einiger Badegäste konnten weitere Handlungen zwar unterbunden werden, jedoch konnte der Unbekannte unerkannt entkommen.
Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:
- circa 45 Jahre alt
- etwa 1,76 Meter groß
- dunkle Haare
- dunkle Augen
- kräftig gebaut mit leichtem Bauchansatz
mutmaßlich aus dem arabischen Raum stammend
hat nur schlecht Deutsch gesprochen
Die Ermittler fragen, wer den Mann erkennt und Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen kann. Eure Hinweise richtet Ihr bitte an die Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin unter der Telefonnummer 03391 354-0.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa, Polizeidirektion Nord (Bildmontage)