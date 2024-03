Er sprach kein Deutsch: 14-Jährige begegnet Mann mit vielen Pickeln und erlebt blanken Horror

Dillenburg - Diesen Abendspaziergang wird eine Teenagerin aus Mittelhessen leider so schnell nicht mehr vergessen. Bereits am vergangenen Montag soll ihr ein Mann unangenehm nahe gekommen sein. Die Polizei ermittelt derweil aufgrund eines möglichen Sexualdelikts.

Ihrem mutmaßlichen Peiniger begegnete die 14-Jährige während eines abendlichen Spaziergangs. (Symbolfoto) © 123RF/highwaystarz

Wie ein Sprecher des zuständigen Präsidiums erst am heutigen Freitagnachmittag berichtete, ereignete sich der Zwischenfall in Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis). Dort war die 14-Jährige ersten Schätzungen der Ermittler zufolge zwischen 18 und 20 Uhr alleine in der Innenstadt unterwegs gewesen.

Im Hofgarten soll sie dann erstmals auf einen ihr unbekannte Mann getroffen sein, der sich wenig später dann wie sie in Richtung des Schlossberges aufmachte.

Zwischen 18.45 Uhr und 19.45 Uhr soll der mutmaßliche Täter der Teenagerin gegenüber dann in unmittelbarer Nähe des Wilhelmsturmes sexuell übergriffig geworden sein.

Glücklicherweise gelang es der 14-Jährigen schließlich, sich aus den Fängen des Mannes zu befreien und zu flüchten. Ihren Peiniger beschrieb das Mädchen wie folgt:

circa 30 Jahre alt mit dunklem Teint und sehr schlank

etwa 1,85 Meter groß und der deutschen Sprache nicht mächtig

Halbglatze mit wenigen, dunklen Haaren, die seitlich über die Halbglatze gekämmt waren

viele Pickel im Gesicht, vor allem im Wangenbereich

bekleidet mit schwarzer Jogginghose sowie schwarzer Steppjacke mit weißen, breiten und mittig platzierten Streifen - auch an den Ärmeln und schwarze Basecap

Die Kriminalpolizei, die sich den weiteren Untersuchungen angenommen hat, ermittelt nun aufgrund eines möglichen Sexualdeliktes.