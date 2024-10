Frau mit Messer lebensgefährlich verletzt: Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei in Westhessen fahndet und warnt zugleich: "Bitte treten Sie nicht eigenständig an die Person heran!" © Montage: Carsten Rehder/dpa, Polizeipräsidium Westhessen

Die Bluttat ereignete sich am zurückliegenden Dienstag in einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden. Eine Polizeistreife war zuvor von Anwohnern wegen "häuslicher Gewalt" alarmiert worden, umgehend rückte ein Streifenwagen zu dem Haus in der Dotzheimer Straße aus.

Vor Ort fanden die Beamten die niedergestochene 27-Jährige, von ihrem Ehemann fehlte jede Spur. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten die lebensgefährlich verletzte Frau auf schnellstem Weg in ein Krankenhaus. Sie konnte gerettet werden: Am Mittwoch teilte das Polizeipräsidium Westhessen mit, dass keine Lebensgefahr mehr bestehe.

Unterdessen leitete die Polizei noch am Dienstag die Fahndung nach dem Ehemann ein, der als dringend tatverdächtig gilt. Ihm wird ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen.

Doch der 38-Jährige blieb verschwunden, es gibt keinerlei Hinweise auf seinen Aufenthaltsort.

Am heutigen Freitag wandten sich die Ermittler nach einem Beschluss des Wiesbadener Amtsgerichts mit einem Fahndungsfoto an die Öffentlichkeit, um so auf die Spur des Flüchtigen zu kommen.