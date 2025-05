Messer-Angriff in Schule: Polizei sucht mit Fotos nach 13-Jährigem

Die Polizei sucht mit Fotos nach dem 13-Jährigen, der einen Mitschüler in einer Berliner Grundschule mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - Die Polizei sucht weiter nach dem 13-jährigen Schüler und wendet sich nun an die Öffentlichkeit. Der Grundschüler soll am Donnerstag einen zwölf Jahre alten Mitschüler mit einem Küchenmesser in der Umkleide angegriffen und schwer verletzt haben.

Alles in Kürze Polizei sucht nach 13-jährigem Schüler Alan-Said I.

Schüler griff Mitschüler mit Küchenmesser an

Tatort: Eine Berliner Grundschule

Alan-Said I. gilt als vermisst und möglicherweise gefährdet

Polizei bittet um Hinweise unter 110 oder per E-Mail Mehr anzeigen

Alan-Said I. (13) könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. © Julius-Christian Schreiner/dpa, Polizei Berlin Anschließend flüchtete Alan-Said I. vom Schulgelände, tauchte auch abends nicht mehr zu Hause auf. Sein Aufenthaltsort: unklar. Doch die Sorge wächst - bei Polizei und seinen Eltern. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass bei dem Schüler eine Eigengefährdung vorliegt, teilte die Polizei mit. Demnach fährt er gerne mit Zügen der Deutschen Bahn. Laut Polizeiangaben trug er zuletzt ein weißes T-Shirt, hellblaue Jeans und schwarze Schuhe. Fahndung Er nannte ihn "Afrikanerschwein" und stieß ihn aus der Bahn: Polizei sucht Verdächtigen Der Junge wird wie folgt beschrieben: 170 cm groß

kurze, braune Haare

jugendliches Aussehen

kräftige Statur Obwohl die Polizei noch am gestrigen Donnerstag die Tatwaffe fand, könnte er dennoch ein Messer bei sich führen und sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Wer den Vermissten sieht, solle vorsichtig sein und sich an die Polizei über die 110 wenden.