Mord und versuchten Mord beauftragt: Polizei erhält erste Hinweise zu 29-Jährigem

Mansour Ismail (29) wird von der Polizei gesucht. Er soll einen Mord und einen versuchten Mord in Hamburg beauftragt haben. © Fotomontage: Polizei Hamburg (2)

"Die Öffentlichkeitsfahndung ist gut angelaufen", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Die eingegangenen Hinweise würden überprüft. "Eine heiße Spur gibt es bislang noch nicht."

Für Hinweise, die zur Ergreifung des Tatverdächtigen führen, war eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt worden, wie die Polizei am Mittwoch mitgeteilt hatte.

Dem Deutschen, der mit internationalem Haftbefehl gesucht wird, wird den Angaben zufolge auch jahrelanger Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen.

Der 29-Jährige hatte sich laut Ermittlern vor einiger Zeit ins Ausland abgesetzt, habe von dort aus weitere Verbrechen koordiniert und beauftragt. Er sei dringend verdächtig, einen Mord an einem 27-Jährigen in einer Shisha-Bar in Hamburg-Hohenfelde im Februar 2022 in Auftrag gegeben zu haben.