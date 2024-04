Mord und versuchten Mord beauftragt: Polizei sucht 29-Jährigen

Hamburg - Wo ist Mansour Ismail? Der 29-Jährige soll mehrere schwere Verbrechen in Hamburg in Auftrag gegeben haben. Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Mann um die Mithilfe der Bevölkerung.

Mansour Ismail (29) wird von der Polizei gesucht. Er soll einen Mord und einen versuchten Mord in Hamburg beauftragt haben. © Fotomontage: Polizei Hamburg

Wie die Beamten am heutigen Mittwoch mitteilten, wird der Gesuchte verdächtigt, einen Mord sowie einen versuchten Mord beauftragt zu haben. Zudem soll er im Drogenhandel aktiv sein.

Konkret steht er im Verdacht, den Mord an einem 27-Jährigen in einer Shisha-Bar in der Lübecker Straße am 27. Juli 2022 beauftragt zu haben.

Darüber hinaus soll er den Anschlag auf zwei Männer in Hamburg-Tonndorf am 10. Januar 2023 angeordnet haben, bei dem einer der beiden durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt wurde.

Angesehen davon soll Mansour Ismail, der sich laut den Ermittlern bereits vor einiger Zeit ins Ausland abgesetzt hat, für die Koordination von zahlreichen Drogengeschäften verantwortlich sein.

Im Zusammenhang mit diesen Geschäften wurden am vergangenen Mittwoch sechs Haftbefehle vollstreckt und 19 Objekte im Hamburger Stadtgebiet sowie in Niedersachsen durchsucht.

Dabei wurden sechs Verdächtige mit deutschen, afghanischen und ägyptischen Staatsangehörigkeiten festgenommen und unter anderem 250.000 Euro Bargeld sichergestellt.