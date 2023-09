Sex-Attacke gegen 18-Jährige in Würzburg: Fahndung nach jugendlichem Täter

Würzburg - Das Opfer wurde brutal in ein Gebüsch gezerrt und missbraucht! Im unterfränkischen Würzburg kam es zu einer Sex-Attacke gegen eine 18-jährige Fußgängerin, der Täter ist offenbar ein Jugendlicher.

Eine 18-Jährige wurde am Wochenende in Würzburg zum Opfer eines Sex-Täters: Die Kriminalpolizei fahndet und sucht dringend Zeugen! (Symbolbild) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst-dpa/Boris Roessler

Die Tat ereignete sich bereits am zurückliegenden Wochenende in der Werner-von-Siemens-Straße in Würzburg-Lengfeld, wie die Polizei nun mitteilte.

Demnach war eine 18 Jahre alte Frau in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1.15 Uhr zu Fuß in der Straße unterwegs. Dabei wurde sie von einem noch sehr jung wirkenden Mann angesprochen und attackiert.

Der Angreifer zerrte die 18-Jährige in ein Gebüsch neben der Straße. "Nach vorliegenden Ermittlungserkenntnissen soll der Täter dort gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben", fügte ein Polizeisprecher hinzu.

Nach der Sex-Attacke floh der junge Mann in unbekannte Richtung. Die Frau lief nach Hause und vertraute sich ihren Eltern an.