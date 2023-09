Tankstelle, Casino und Sparkasse überfallen: Polizei fahndet nach Täter

Die Polizei fahndet nach drei Raubstraftaten nach dem Täter. (Symbolbild) © summertime72/123RF

Der Unbekannte betrat am Freitagnachmittag, den 28. Juli 2023, gegen 15.30 Uhr eine Tankstelle an der Löbtauer Straße in Dresden-Friedrichstadt, bedrohte die anwesende Mitarbeiterin (22) mit einem Messer und forderte Geld. Nachdem er eine dreistellige Summe erhalten hatte, floh er.

Nur drei Stunden später ging derselbe Täter in eine Spielhalle an der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße in der Äußeren Neustadt und forderte Geld. Auch dort hielt er ein Messer in der Hand und bedrohte damit eine Mitarbeiterin (43). Weil er aber nicht erfolgreich war, flüchtete er ohne Beute.

Am Dienstagnachmittag, den 1. August, lief der Mann gegen 17.45 Uhr in eine Sparkassenfiliale an der Heidestraße in Pieschen, bedrohte auch hier eine Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte Geld. Die Angestellte übergab nichts. Der Täter versuchte Geld aus einem Tresen zu entwenden, scheiterte jedoch.

Er floh wieder ohne Beute.