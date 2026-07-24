Wer kennt diesen Mann? Fahndung wegen mehrerer Einbrüche
Obertshausen - Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft fahnden nach einem unbekannten Kriminellen: Der Mann soll für mehrere Einbrüche im südosthessischen Obertshausen verantwortlich sein!
Die Taten ereigneten sich zwischen dem 29. März und dem 30. März, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Freitag mitteilte.
Demnach wird der unbekannte Mann für vier Einbrüche verantwortlich gemacht. Er soll auf "Grundstücke in der Austraße (einstellige Hausnummern), der Aachener Straße (10er-Hausnummern), der Karlsbader Straße (20er-Hausnummern) und der Maingaustraße (10er-Hausnummern)" eingedrungen sein.
Dabei habe er stets "vorhandene Begrenzungen durch Klettern überwunden", erklärte ein Sprecher. In einem Fall verschaffte sich der Mann danach "mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam Zutritt" zu einem Wohnhaus und durchsuchte dieses.
In den drei anderen Fällen blieb es bei dem Eindringen auf das Grundstück. Unter anderem scheiterte er beim "Aufhebeln etwaiger Zugangsmöglichkeiten", hieß es weiter.
Einbrüche in Obertshausen: Polizei sucht Zeugen
Bei einem der Einbrüche in Obertshausen wurde der Täter von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Ermittler konnten aus diesen Aufnahmen ein Foto des Kriminellen gewinnen, das sie veröffentlichten.
Die Fahnder haben diese Fragen an die Bevölkerung:
- Wer kann Hinweise zu der abgebildeten Person geben?
- Wer hat diese Person auf der Flucht beobachtet?
- Wo ist der Täter vielleicht noch aufgefallen?
- Ist er möglicherweise in ein Fahrzeug gestiegen oder hat er ein anderes Fluchtmittel benutzt?
Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06980981234 bei der Kriminalpolizei melden.
Titelfoto: Polizeipräsidium Südosthessen