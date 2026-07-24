Wer kennt diesen Mann? Fahndung wegen mehrerer Einbrüche

Obertshausen - Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft fahnden nach einem unbekannten Kriminellen: Der Mann soll für mehrere Einbrüche im südosthessischen Obertshausen verantwortlich sein!

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei fahnden gemeinsam nach diesem Mann! © Polizeipräsidium Südosthessen

Die Taten ereigneten sich zwischen dem 29. März und dem 30. März, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Freitag mitteilte.

Demnach wird der unbekannte Mann für vier Einbrüche verantwortlich gemacht. Er soll auf "Grundstücke in der Austraße (einstellige Hausnummern), der Aachener Straße (10er-Hausnummern), der Karlsbader Straße (20er-Hausnummern) und der Maingaustraße (10er-Hausnummern)" eingedrungen sein.

Dabei habe er stets "vorhandene Begrenzungen durch Klettern überwunden", erklärte ein Sprecher. In einem Fall verschaffte sich der Mann danach "mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam Zutritt" zu einem Wohnhaus und durchsuchte dieses.

In den drei anderen Fällen blieb es bei dem Eindringen auf das Grundstück. Unter anderem scheiterte er beim "Aufhebeln etwaiger Zugangsmöglichkeiten", hieß es weiter.