Familienglück mit Rihanna auf der Kippe? A$AP Rocky wegen Schüssen auf Freund vor Gericht!

Los Angeles (USA) - Hat A$AP Rocky (35) auf einen ehemaligen Freund geschossen? Das wird dem Rapper, der gerade das zweite Kind mit Freundin Rihanna (35) bekommen hat, derzeit vor einem Gericht in Los Angeles vorgeworfen. Genug Beweise für eine Anklage hat es zumindest schon einmal gegeben.

Ein ehemaliger Kindheitsfreund macht A$AP Rocky (35) vor Gericht schwere Anschuldigungen. © POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Das Familienglück könnte so schön sein, müsste Papa Rocky, der mit bürgerlichem Namen Rakim Athelaston Mayers heißt, sich nicht gerade vor Gericht verantworten. Laut dem Newsportal Business Insider werden dem Rapper illegaler Waffenbesitz, Verleumdung und Körperverletzung vorgeworfen.

Sein ehemaliger Freund Terell "A$AP Relli" Ephron wirft dem zweifachen Vater vor, ihn am 6. November 2021 mit einer Schusswaffe angegriffen zu haben.

Laut Ephron habe Rocky die Absicht gehabt, ihn umzubringen. Vorangegangen war ein Streit - Ephron sein "wütend" gewesen, weil Rocky von seinen Plänen zurückgetreten war, die Leiche eines gemeinsamen Freundes zurück nach New York zu fliegen und das Vorhaben zu bezahlen.

Laut A$AP Relli trafen sich die Freunde in der Nähe eines Hotels in Hollywood, als es hitzig zwischen den beiden wurde und Rocky eine Waffe in der Hand hielt.

"Er war mir auf den Fersen. Er wollte mich erschießen", sagte Ephron aus. Drei bis vier Schüsse soll Rocky abgefeuert haben, von denen der erste den Handknöchel seines Freundes streifte. Fotos belegen die Verletzung.