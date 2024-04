"Landesverräter" und "Södolf": Österreicher nach Söder-Beleidigung bei AfD-Event verurteilt

Der österreichische Politiker und Publizist Gerald Grosz (47) muss sich in Niederbayern wegen des Vorwurfs der Beleidigung von Personen des politischen Lebens verantworten. © Armin Weigel/dpa

Söder werde durch die Beleidigung "in die Nähe des nationalsozialistischen Regimes" gerückt, sagte die Richterin am Montag bei der Urteilsverkündung in Deggendorf.

Demnach soll Grosz eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 165 Euro zahlen, also 14.850 Euro.

Gegen das Urteil kann Einspruch erhoben werden, es ist also noch nicht rechtskräftig. Grosz kündigte an, erneut in Berufung zu gehen und gegebenenfalls bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen zu wollen.

Er hatte beim politischen Aschermittwoch im vergangenen Jahr Söder als "Landesverräter" und "Södolf" und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (61, SPD) als "Horrorclown", "Klabauterbach" sowie "hirntot" bezeichnet. Der 47-Jährige – ehemaliges Mitglied der rechtspopulistischen Parteien FPÖ und BZÖ – war als Redner bei der Veranstaltung der AfD im Februar 2023.

Sowohl Söder als auch Lauterbach hatten Strafantrag gestellt. Im Herbst 2023 erließ das Amtsgericht Deggendorf einen Strafbefehl gegen Grosz mit einer Strafzahlung von 36.000 Euro. Konkret 90 Tagessätze zu je 400 Euro. Sein Anwalt legte Einspruch ein.