Freispruch im "Eiskeller"-Prozess: Angeklagter im Mordfall Hanna entlastet

Traunstein - Ein Ende im "Eiskeller"-Prozess . Das Landgericht Traunstein hat den Angeklagten Dienstagmittag freigesprochen.

Sebastian T. ist wieder ein freier Mann. © Sven Hoppe/dpa

In der Neuauflage des Prozesses um den Tod der Studentin Hanna aus dem bayerischen Aschau ist der wegen Mordes Angeklagte freigesprochen worden.

Bei der Urteilsverkündung sprach die Vorsitzende Richterin am Landgericht Traunstein, Heike Will, von einem "unerwartet schnellen Prozessende".

Der Angeklagte muss nach der Entscheidung des Gerichts für die bisherige Haft entschädigt werden.

Die Anklage begründete das damit, dass dem Mann die vorgeworfene Tötung nicht habe nachweisen können.



Die Verteidigung argumentierte, dass im erneuten Verfahren die Unschuld des jungen Mannes bewiesen worden sei.