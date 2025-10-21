Eigene Großmutter angezündet? "Gemeingefährlicher" Mann vor Gericht

Landshut - Mit Desinfektionsmittel als Brandbeschleuniger soll ein Mann in Landshut die Haare seiner pflegebedürftigen Großmutter angezündet haben. Die Seniorin erlag knapp vier Wochen nach der Tat ihren Verletzungen.

Ein Mann wird in Landshut von der Staatsanwaltschaft wegen Mordes an seiner Großmutter angeklagt. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Am Dienstagmorgen beginnt vor dem Landgericht Landshut der Prozess gegen den 33-jährigen Deutschen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord sowie versuchte Brandstiftung mit Todesfolge vor.

Die Anklage sieht die Mordmerkmale niedere Beweggründe, Heimtücke und Grausamkeit als erfüllt an. Sie geht beim Angeklagten von einer durch Alkohol- und Drogenkonsum verminderten, jedoch nicht aufgehobenen Steuerungsfähigkeit aus und hält ihn für gemeingefährlich.

Den Ermittlungen zufolge gab es am 20. März dieses Jahres zwischen dem Angeklagten und seiner Mutter einen Streit um ausstehende Rechnungen. Die Mutter war gerade mit der Betreuung ihrer 94 Jahre alten Mutter beschäftigt, als der Sohn in das Zimmer kam. Unvermittelt soll er die Haare seiner Großmutter angezündet haben.

Die Seniorin sei brennend auf den Boden neben dem Bett gefallen und die Mutter aus Angst um ihr Leben aus dem Haus geflüchtet, verfolgt von ihrem Sohn. Die Mutter tätigte einen Notruf und fand bei einer Nachbarin Zuflucht.