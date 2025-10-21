Kopfschütteln beim Hanna-Prozess: Zeugin erinnert sich nur an einen Satz – "Ich war's"

Der Prozess um den Tod von Hanna aus Aschau geht weiter. Eine Zeugin erinnert sich an eine Aussage des Angeklagten, doch dann schwinden ihre Erinnerungen.

Von Cordula Dieckmann Traunstein/Laufen - Sebastian T. soll auf einer Party gestanden haben, Hanna W. aus Aschau getötet zu haben – doch an Details will sich die Zeugin nicht mehr erinnern. Am Landgericht Traunstein sorgt das für Zweifel.

Sebastian T. sitzt im Gerichtssaal. Er möchte ausdrücklich nicht gepixelt werden. © Sven Hoppe/dpa Ausgesagt hatte die Mutter einer jungen Frau, die am 17. November 2022 Freunde zu sich nach Hause eingeladen hatte, darunter auch den jetzigen Angeklagten. Ein Gesprächsthema: der Tod von Hanna in der Nacht zum 3. Oktober.

Der junge Mann habe bei ihr auf der Couch gesessen, erinnerte sich die Zeugin. "Aus dem Nichts ist dann gekommen: 'Ich geb's zu, ich war's'." Eigentlich ein schockierendes Geständnis, doch an Details konnte sich die Frau auf wiederholte Nachfragen nicht erinnern. "Ich weiß es nicht mehr" - ein Satz, den die Frau so oder so ähnlich immer wieder sagte. Auf der Richterbank sorgte sie damit ebenso für Kopfschütteln wie bei der Verteidigung des 23-Jährigen und der Staatsanwaltschaft. "Wissen Sie, was ich komisch finde? Sie können sich an einen Satz erinnern und an sonst nichts", sagte die Vorsitzende Richterin Heike Will. Gerichtsprozesse Bayern Prozess um Messerangriff in Aschaffenburg: Angeklagter hatte "Teufel im Kopf" Zudem zitierte sie eine Aussage der Zeugin im ersten Prozess, der nach erfolgreicher Revision nun neu aufgerollt wurde. Damals habe sie noch erzählt, sie sei nach diesem Geständnis aufgewühlt und schockiert gewesen.

Richterin zweifelt an der Zeugin: "Eindruck, dass sie lügen"

Richterin Heike Will im Amtsgericht beim Hanna-Prozess. © Sven Hoppe/dpa Auch weitere Ungereimtheiten sprachen Gericht und Verteidigung an, etwa die Sache mit der ersten Polizeivernehmung der Zeugin. Fünf Tage nach der Party wurden ihr Fragen zum jetzigen Angeklagten gestellt, der damals bereits als Tatverdächtiger in Haft saß. Von dem Geständnis wenige Tage zuvor habe sie der Polizei nichts berichtet. "Da fällt Ihnen aber nicht ein, dass er Ihnen gegenüber die Tat eingeräumt hat?", fragte die Richterin. "Ich habe eher den Eindruck, dass Sie lügen." Auch die beiden Töchter der Frau sollen noch in dieser Woche als Zeuginnen aussagen. Die Ältere war mit dem Angeklagten befreundet. In früheren Aussagen hatten die Schwestern von einem Tischtennisspiel am 3. Oktober 2022 berichtet. Danach soll der Angeklagte von dem Mord an einem Mädchen in Aschau berichtet haben. Gerichtsprozesse Bayern Hanna-Mordprozess: Psychologe warnt vor "Gefahr von Falschaussagen" bei Zeugen Ein Umstand, der die Ermittler hellhörig werden ließ - berichtete die Presse doch erst einen Tag später. Dabei könnte es auch um die Frage gehen, ob das Gespräch wirklich schon am 3. Oktober stattfand oder doch später stattfand.

Verteidigung geht bei Hannas Tod von einem Unfall aus