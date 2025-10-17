Mord ohne Leiche: 74-Jähriger muss zwölf Jahre wegen Ermordung von Prostituierter hinter Gitter

Bamberg - Ein 74-Jähriger ist wegen Totschlags an einer 33 Jahre alten Prostituierten zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden.

Die Verteidiger des 74-Jährigen werfen der Staatsanwaltschaft vor, sich völlig auf ihren Mandanten eingeschossen zu haben. © Daniel Vogl/dpa

Auch wenn die Leiche der Frau bis heute nicht gefunden wurde, zeigten sich die Richter am Landgericht Bamberg überzeugt, dass der Angeklagte sie im August 2024 getötet hat.

Alternative Erklärungen habe der Prozess nicht zutage getragen, sagte die Vorsitzende Richterin zur Begründung.

Insgesamt habe sich ein stimmiges Bild vom Angeklagten und dem Tatgeschehen ergeben.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann vorgeworfen, die junge Frau am 1. August 2024 nach einem Streit auf einem Grundstück des Mannes bei Eggolsheim im Landkreis Forchheim getötet zu haben.

Anschließend soll der Deutsche ihre Leiche an einen bis heute unbekannten Ort gebracht haben.

Vom Mordvorwurf war die Staatsanwaltschaft im Zuge des Prozesses abgerückt und hatte eine Verurteilung zu 14 Jahren und drei Monaten wegen Totschlags gefordert.