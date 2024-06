Zweiter Tag im Münchner Terrorprozess gegen "Reichsbürger"-Gruppe Reuß

München - Zweiter Tag im Münchner Terrorprozess um die "Reichsbürger"-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß: Insgesamt acht Angeklagte müssen sich seit Dienstag vor dem Oberlandesgericht verantworten – am Mittwoch will das Gericht nun klären, ob einzelne von ihnen in dem Verfahren Angaben machen wollen.