Doppelmord in Marzahn: Brandstifter wird lebenslang weggesperrt

Berlin - Nach einem Brand mit zwei Toten in einer Doppelhaushälfte ist ein 29-Jähriger zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Zwei Männer starben, mehrere wurden verletzt. © Annette Riedl/dpa

Das Berliner Landgericht sprach den 29-Jährigen des zweifachen Mordes, vierfachen Mordversuchs und der besonders schweren Brandstiftung schuldig. Nach einem Streit in der Unterkunft für Arbeiter in Berlin-Marzahn habe der Angeklagte aus Rache für eine Demütigung durch einen Mitbewohner den verhängnisvollen Brand gelegt.

In der Nacht zum 28. September 2025 gegen 2.35 Uhr soll der Monteur, der wie die Opfer aus Polen stammt, im Wohnzimmer im Erdgeschoss Feuer gelegt haben. "Wie er es gemacht hat, war nicht feststellbar", sagte der Vorsitzende Richter Matthias Schertz. Der Angeklagte habe den Tod aller Mitbewohner in Kauf genommen. Heimtückisch, mit gemeingefährlichen Mitteln und aus niedrigen Beweggründen habe er gehandelt.

Die Flammen hätten sich schnell ausgebreitet – "möglicherweise schneller, als er erwartet hatte", so der Richter. "Er warnt seine schlafenden Landsleute nicht, er schleicht aus dem Haus." Einer der Mitbewohner habe ihn noch gesehen – mit einem Tuch vor Mund und Nase habe er seine Tasche gepackt.

Zwei 23 und 38 Jahre alte Männer wurden tot in der ausgebrannten Doppelhaushälfte gefunden. Vier Opfer konnten sich über ein Fenster im ersten Obergeschoss retten – zum Teil erheblich verletzt. An einen der Männer, der schwere Verbrennungen erlitten hatte und im Prozess Nebenkläger war, soll der Angeklagte ein Schmerzensgeld von 120.000 Euro zahlen.