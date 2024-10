Kampfsportler tritt Obdachlosen in Moabit 13 Mal gegen Kopf: Mord-Anklage!

Nach dem gewaltsamen Tod eines 48-Jährigen in Berlin-Moabit muss sich der Tatverdächtige (41) bald vor dem Landgericht Berlin verantworten. © Fabian Sommer/dpa

Die Tat ereignete sich laut Anklageschrift am Morgen des 7. Juli vor einem Geschäftsgebäude an der Heidestraße in Moabit.

Demnach habe der "kampfsporterfahrene Angeklagte" den später Verstorbenen "mit Tötungsabsicht" von hinten gegen den Kopf getreten, als dieser auf einer Bank saß.

Danach habe der Angreifer sein am Boden liegendes Opfer noch mindestens 13 Mal gegen den Kopf und Körper getreten, hieß es weiter.

Der 48-Jährige wurde erst gegen Mittag von einem Security-Mitarbeiter bei seinem Rundgang gefunden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Hintergründe des brutalen Angriffs sind weiter unklar. Der Tatverdächtige und der Verstorbene sollen aus dem Obdachlosen-Milieu stammen und sich aus der Stadtmission kennen. Der 41-Jährige bestreitet, dass er seinen Kontrahenten habe töten wollen.