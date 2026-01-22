Nach Klatsche vor Gericht: Nextbike gibt nicht auf

Berlin - Der Leihradanbieter Nextbike will trotz einer juristischen Schlappe vor dem Oberverwaltungsgerichts (OVG) den Betrieb in Berlin fortsetzen.

Um seinen Fahrradverleih weiter in der Hauptstadt betreiben zu können, muss Nextbike eine Sondernutzungserlaubnis beantragen. (Archivfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Das Unternehmen müsse die Entscheidung des Gerichts akzeptieren und werde fristgemäß eine Sondernutzungserlaubnis für die Fahrräder beantragen, teilte Nextbike mit. "Die Verfügbarkeit der Flotte sowie der gewohnte Service bleiben im gesamten Stadtgebiet ohne Einschränkungen bestehen."

Das Gericht hatte zuvor im Eilverfahren entschieden, dass das Unternehmen aufgrund der fehlenden Sondernutzungserlaubnis sämtliche Fahrräder von Berlins Straßen entfernen müsse.

Das Unternehmen betrieb das Leihradsystem in der Vergangenheit mit öffentlichen Fördermitteln im Auftrag des Senats. Zum 30. Juni 2025 war der Vertrag zwischen Nextbike und dem Land allerdings ausgelaufen.

Die Senatsverwaltung hat das Angebot infolge der Haushaltskürzungen eingestellt. Nextbike betreibt die Flotte seither auf eigene Rechnung weiter - bislang ohne die Sondernutzungserlaubnis.