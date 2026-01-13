Prozess um gefälschte AfD-Briefe: Gericht verschont Aktionskünstler

Berlin - Ein Künstler der Gruppe Zentrum für Politische Schönheit (ZPS) bleibt nach einer Aktion mit falschen AfD-Briefen straffrei.

Philipp Ruch (44) ist Begründer des Zentrums für Politische Schönheit. (Archivbild) © Michael Reichel/dpa

Ein Berliner Amtsgericht sprach den 44-Jährigen vom Vorwurf der Urkundenfälschung frei. In der Abwägung überwiege die Kunstfreiheit, hieß es im Urteil. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen den Künstler Philipp Ruch eine Geldstrafe von 7.200 Euro gefordert.

Neun Mitglieder der AfD hatten laut Anklage im November 2023 einen Brief erhalten, der vermeintlich von der "Bundesgeschäftsstelle" der AfD stammte. Die Empfänger seien über eine angebliche Sichtungskommission in Bezug auf ein etwaiges Verbotsverfahren informiert worden.

Man wolle "sämtliche Sachverhalte sammeln, die für ein Verbot missbraucht werden könnten", hieß es in dem Schreiben. Als Dankeschön bei "relevanten Hinweisen" sei unter anderem eine Teilnahme an einer Verlosung von Tankgutscheinen und drei Wochenendreisen in Aussicht gestellt worden.

Ruch sagte vor dem Amtsgericht Tiergarten, es sei in dem Brief darum gebeten worden, "alles zu liefern, was es an rechtsextremen Umtrieben gibt". Allerdings sei ein Absatz zu einem "absurden Gewinnspiel" eingefügt worden, "damit niemand das Schreiben für echt hält".