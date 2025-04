Student erleidet Hirnblutung nach Angriff: Angeklagter bestreitet Antisemitismus

Berlin - Im Prozess um die Attacke auf den jüdischen Studenten Lahav Shapira (32) in Berlin hat ein angeklagter Ex-Kommilitone den Angriff gestanden und um Vergebung gebeten.

Lahav Shapira (32, M.) ist der Bruder des Comedians Shahak Shapira (37). © Bernd von Jutrczenka/dpa

Ein antisemitisches Motiv für die Tat stritt der 24-Jährige jedoch ab. "Es tut mir sehr leid", sagte er zum Prozessauftakt vor dem Amtsgericht Tiergarten. Der Vorfall belaste ihn.

Der 24-Jährige bot an, dem Opfer ein Schmerzensgeld von zunächst 5500 Euro zu zahlen. Später wolle er weitere monatliche Zahlungen leisten.

Die Anklage wirft dem früheren Lehramtsstudenten der Freien Universität (FU) gefährliche Körperverletzung vor. Sie geht davon aus, dass antisemitische Motive der Grund für den Angriff auf den inzwischen 32 Jahre alten Shapira waren.

Hintergrund soll das politische Engagement des jüdischen Studenten im Zusammenhang mit dem Terroranschlag der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 gewesen sein.

Angeklagter und Opfer begegneten sich am 2. Februar 2024 in einer Bar in Berlin-Mitte, wie der 24-Jährige vor Gericht angab. Als Shapira das Lokal verlassen habe, sei er ihm gefolgt.

Nach Angaben des Angeklagten hielt er Shapira vor, dass dieser Plakate an der FU abgerissen habe, und dessen Agieren in einer WhatsApp-Gruppe. "Es ging mir nicht um Politik, sondern das Miteinander unter Kommilitonen", sagte der in Berlin geborene Angeklagte.