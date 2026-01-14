Dresdner Polizisten totgefahren: Verteidigung fordert Einstellung des Mordverfahrens

Cottbus/Dresden - War ihm seine Flucht wichtiger als das Leben des Polizisten? Am Mittwoch begann vor dem Cottbusser Landgericht der Mordprozess gegen den Polen Dawid K. (27). Der Autodieb soll den Dresdner Polizisten Maximilian Stoppa (†32) in Lauchhammer überfahren haben. Doch der Anwalt fordert die Einstellung, da es schon ein Urteil gebe.

Dawid K. (27) soll im vergangenen Januar den Dresdner Polizeibeamten Maximilian Stoppa (†32) im Zuge einer Verfolgungsjagd getötet haben. © Ove Landgraf

Dawid K. fuhr am 7. Januar 2025 einen Skoda Octavia, sicherte damit die Fahrt eines in Nörten-Hardenberg gestohlenen Grand Cherokee ab.

Die Bande hatte in der Stadt bereits einen Audi gestohlen, Dawid K. fuhr nicht das Pilotfahrzeug, sondern half auch beim Knacken der Autos mit einem Funkwellenverlängerer. Dafür verurteilte ihn das Landgericht Hildesheim bereits im September 2025 zu fünf Jahren Haft.

Doch in Cottbus ging es um Mord: Laut Anklage raste Dawid K. mit 172 Stundenkilometern über die Bundestraße 169 nach Lauchhammer, die Polizei bereits hinter sich. Oft soll er überholt oder Kreisverkehre in die falsche Richtung befahren haben. Auch in der Bockwitzer Straße soll er, obwohl er das zivile Polizeifahrzeug sah, mehrere Autos überholt haben.

In dem Moment stieg Polizist Maximilian Stoppa aus, wollte den Wagen mit einem Stop Stick anhalten. Doch Dawid K. soll einfach Gas gegeben haben, der Dresdner Polizist wurde erfasst, 15 Meter durch die Luft geschleudert und rutschte noch acht Meter über die Straße bevor er leblos liegen blieb.

Stoppa hatte keine Chance: Hirnstamm und Kleinhirn waren zertrümmert, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.