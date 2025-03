Messer-Mord an Stieftochter (†14): 44-Jähriger wandert in den Knast

Die Kammer sah bei dem 44-Jährigen eine verminderte Schuldfähigkeit aufgrund einer psychischen Erkrankung. © Patrick Pleul/dpa

Die Kammer am Landgericht in Cottbus ordnete zudem die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an, wie ein Sprecher des Gerichts mitteilte.

Der Mann werde nun vorerst in einer solchen Einrichtung untergebracht. Sollten die Voraussetzungen für die Unterbringung wegfallen, werde der 44-Jährige in eine normale Justizvollzugsanstalt (JVA) überstellt, erklärte der Sprecher.

Der 44-jährige deutsche Staatsbürger soll im vergangenen Jahr die 14-jährige Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin mit einem Messer tödlich verletzt haben. Das Mädchen starb nach Angaben der Staatsanwaltschaft an einer Schnittwunde im Halsbereich.

Bei der Festnahme bedrohte der Mann die Polizisten, die ihrerseits eine Elektroschockpistole (Taser) einsetzten. Seitdem saß der Mann in Untersuchungshaft.