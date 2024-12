Affe aus Zoo entführt und in Garage gesperrt, doch vor Gericht schweigen die Angeklagten

Chemnitz/Leipzig - Schock im Leipziger Zoo : Am Osterwochenende entführten Kriminelle Affendame Ruma aus ihrem Gehege. Beim Prozess-Auftakt am heutigen Donnerstag schwiegen die Angeklagten zu ihrem Motiv.

Die Angeklagten sitzen aktuell in Untersuchungshaft.

Dazu gehören Überfälle auf Tankstellen, Einbrüche in Geschäfte und der Diebstahl von Autos.

Angeklagter Yaroslav S. © Harry Härtel

Affendame Ruma (15) war in der Nacht zu Ostersonntag aus ihrem Gehege gestohlen worden.

Mit einer Leiter hätten die Angeklagten den Wassergraben ins Freigehege überwunden und das Tier eingefangen, so die Staatsanwaltschaft.

Im Auto brachten sie es zunächst in eine Garagenanlage nach Chemnitz, setzten es aber Tage später wieder in einem Park in Leipzig aus. Zoomitarbeiter konnten das Tier einfangen und unverletzt zurückbringen.

Der Wert des Affen wurde in der Anklage mit rund 5000 Euro angegeben. Doch warum brachten sie den Affen überhaupt in ihre Gewalt und was haben sie dort mit ihm gemacht?

Dazu äußerten sich die Männer vor Gericht vorerst nicht.