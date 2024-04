Affenjagd bis in Leipziger Wohnhaus: So spektakulär verlief das Einfangen

Aus diesem Gehege wurde Ruma am Ostersonntag vermutlich geklaut. © EHL Media

Am Ende war es eine Sache von wenigen Minuten: Gegen 7.15 Uhr hatte ein Jogger der Polizei gemeldet, dass auf einem Baum am Rande des Lene-Voigt-Parks ein Affe sitzt.

Das Lagezentrum schickte sofort eine Streife vorbei. Vor Ort identifizierten die Beamten das Tier unschwer als den entführten Bartaffen aus dem Leipziger Zoo.

Nachdem der Hinweis von der Polizei kam, habe man ein schnelles Einsatzteam gebildet, sagte Zoo-Kurator Johannes Pfleiderer.

In der Zwischenzeit war Affendame Ruma von ihrem Baum geflüchtet und in ein benachbartes Mehrfamilienhaus gelaufen. Was für das Zooteam ein glücklicher Umstand war. "Im Freien wäre das Einfangen viel schwieriger gewesen als in einem Gebäude", erklärte Pfleiderer.

Im Treppenhaus pirschte sich das Zooteam an die verängstigte Äffin heran. Widerstandslos habe sich Ruma mit einem Handkescher einfangen lassen, so Pfleiderer. Das Tier sei augenscheinlich unverletzt gewesen, aber ziemlich entkräftet.