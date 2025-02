Sie sprühten Farbe an Bank-Filiale: "Letzte Generation"-Aktivisten müssen blechen

Chemnitz - Die Aktivitäten der Klimabewegung " Letzte Generation " (LG) ruhen aktuell, die der Chemnitzer Staatsanwaltschaft nicht. Weil sie die Deutsche-Bank-Filiale am Chemnitzer Falkeplatz mit Farbe besprühten, landeten zwei Aktivisten am heutigen Donnerstag vor dem Amtsgericht.

"Die Deutsche Bank ist Deutschlands größter Investor in fossile Brennstoffe. Ihre Investitionen in Kohle, Öl und Gas verursachen mehr CO₂-Ausstoß, als die Lufthansa produziert", erklärte Juliane Schmidt am Donnerstag zum Motiv ihrer damaligen Tat.

Mit dem Festkleben auf einer Straße sollte es nicht getan sein: Am Morgen des 22. Juni 2023 besprühten Juliane Schmidt (28) und Simi Veit (28) die Filiale mit Feuerlöschern voller Farbe in Orange, verunzierten die Fassade des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes.

Vor dem Amtsgericht verlasen die Aktivisten am Donnerstag ihre Ziele. © Harry Härtel/Haertelpress

Die zweite und bisher letzte strafwürdige Aktion fand am 14. Juli 2023 statt: "In diesem Fall hatten sich Personen auf der Zwickauer Straße/Ulmenstraße auf die Fahrbahn geklebt und so den Verkehr blockiert", so Polizeisprecherin Jana Ulbricht (47).

Bei der Verhandlung am Donnerstag führten die Angeklagten an, dass kontroverse Aktionen notwendig seien, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen.

Richter Lukas Molendzki entgegnete: "Das Motiv ist lobenswert" - was aber nichts daran änderte, dass das Klima-Duo Sachbeschädigung beging. Juliane Schmidt wurde zur Zahlung von 900 Euro verurteilt, ihr Mitstreiter muss 1800 Euro zahlen.