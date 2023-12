Prozess-Auftakt gegen vier Rechtsextreme nach Ausschreitungen in Chemnitz 2018: "Die kriegen wir!"

Chemnitz - Ein tödlicher Messerangriff, spontane Demos von Rechten und ein Mob in der Innenstadt: Das Chemnitzer Stadtfest 2018 wird man so schnell nicht vergessen.

Rechte Demonstranten zündeten am 27. August 2018 Pyrotechnik in Chemnitz. © DPA

Als der Deutsch-Kubaner Daniel H. (†35) am 26. August 2018 von dem syrischen Asylanten Alaa S. (damals 23) niedergestochen wurde und kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag, löste dies Trauer aus - und viel Wut.

Rechtsradikale Gruppen organisierten in den folgenden Tagen Demonstrationen, die in Gewalt mündeten. So wurde am 27. August das jüdische Restaurant "Schalom" attackiert.



Unter dem Hashtag #wirsindmehr organisierte die Chemnitzer Band Kraftklub ein kostenloses Konzert gegen Rechts, das bundesweit Beachtung fand.

Alaa S. wurde 2019 vom Chemnitzer Landgericht wegen gemeinschaftlichen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt.

Erstmeldung: 11. Dezember, 10.43 Uhr, zuletzt aktualisiert: 17.39 Uhr