Nach dem Urteil direkt in den Knast: Dresdner Eisverkäufer (40) hat zwei Frauen vergewaltigt!

Dresden - Am Ende klickten noch im Saal die Handschellen. Das Landgericht Dresden verurteilte Gulagha A. (40) am MIttwoch wegen zweifacher Vergewaltigung zu vier Jahren Haft. Justizwachtmeister brachten den Eisverkäufer sofort in die Zelle!

Gulagha A. (40) lebt von seiner Familie in Deutschland getrennt und sein Asylantrag ist abgelehnt. Nun muss er für vier Jahre hinter Gitter. © Norbert Neumann

Dabei hatte der gebürtige Afghane zu den Vorwürfen geschwiegen und auf Freispruch gehofft.

Doch der Richter erklärte: "Sie haben gezielt nach schwachen Frauen gesucht, denen sie überlegen waren."

So bot Gulagha im November 2023 einer Obdachlosen am Hauptbahnhof eine Unterkunft. Doch in seiner Wohnung in Gorbitz wollte er Sex. Obwohl sie mehrfach ablehnte, vergewaltigte er sie. Die Frau erstattete Anzeige.

Bei den Ermittlungen kam heraus, dass die sichergestellte DNA von Gulagha zu einer weiteren bis dahin unaufgeklärten Vergewaltigung passt. Demnach war Gulagha ein Jahr zuvor in der Neustadt über eine betrunkene Frau hergefallen.