Langer Atem gefragt! Remmo-Prozess rund um Gewölbe-Raub unterbrochen

Dresden - Im Sport hieße es: Spielabbruch noch vor dem Anpfiff. Am Landgericht Dresden am heutigen Freitag wurde der zweite Remmo-Prozess noch vor der Anklageverlesung vertagt.

Der 24-Jährige soll in die Einbruchspläne rund um den Juwelenraub im Grünen Gewölbe involviert gewesen sein. © Peter Schulze

Bei dem spektakulären Bruch in die Schatzkammer des sächsischen Königs verschwanden damals Diamanten und Schmuck im Wert von 118 Millionen Euro. Im Sommer 2023 wurden fünf von sechs angeklagten Remmo-Mitgliedern (24 bis 30 Jahre), darunter Cousins von Jihad, dafür verurteilt.

Zwar gab der Clan inzwischen einige Schmuckstücke zurück, aber ein Teil der Beute ist nach wie verschollen. Danach wird von der Soko Epaulette ebenso weiter gefahndet, wie nach möglichen Hintermännern und Mittätern. Jihad soll so ein Helfer sein.

Die Ermittler gehen davon aus, dass er von den Einbruchsplänen wusste, ursprünglich mit nach Dresden fahren sollte. Weil der Trupp noch in Berlin in eine Polizeikontrolle kam, blieb er aber in der Bundeshauptstadt. Während die anderen Täter in einem anderen Auto nach Dresden zum Bruch fuhren, soll Jihad im Golf die "Aufmerksamkeit" der Polizei auf sich gezogen haben.