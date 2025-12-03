NSU-Terroristin im Zeugenstand: Über die Morde spricht Zschäpe nicht so gerne

Dresden - Eigentlich geht es im vorerst letzten NSU-Prozess um Susann E. (44): Sie soll das NSU-Trio im Untergrund unterstützt haben. Zur Anklage kam das durch eine Aussage der verurteilten Terroristin Beate Zschäpe (50). Diese sagte am Mittwoch erstmals in freier Rede und öffentlich über mehrere Stunden vor Gericht aus.

Beate Zschäpe (50) musste gestern als Zeugin gegen ihre Freundin aussagen. (Archivfoto) © DPA

Ein wenig Tönung in den Haaren, ein wenig älter, auf Mode bedacht und voller Selbstbewusstsein: "Ich fühle mich gut", sagt die Terroristin, lächelt und beschwert sich anschließend, dass sie nochmal über die Morde reden solle.

Schließlich ginge es doch um Susann E. Ihr Urteil habe sie angenommen, bei anderen sei sie etwas verwundert: "Ich hätte eigentlich gedacht, dass er mehr bekommt", sagt sie über André E. (46), Ehemann der letzten Angeklagten.

Denn sie bestätigt in ihrer Aussage immer wieder, wie wichtig das Ehepaar für das Trio im Untergrund war. So sei der Umzug der beiden von Chemnitz nach Zwickau mitentscheidend gewesen, dass auch das Trio dorthin zog. Da habe man aber nur Kontakt zu André E. gehabt. Erst ein Wasserschaden in der Wohnung Polenzstraße habe das geändert.

Denn da stand die Polizei plötzlich vor Zschäpes Tür: "Ich wurde gefragt, ob ich Lise Dienelt bin", sagt sie in Bezug auf ihren Tarnnamen. "Die gab's ja aber nicht. Da habe ich auf die Daten von Frau E. geswitcht."