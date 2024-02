Paar küsst sich auf Zebrastreifen, dann überfährt ein Auto die Frau: War es Mord?

Bereits 2018 war der Angeklagte (34) wegen versuchten Totschlags zu fünfeinhalb Jahren verurteilt worden. Jetzt könnte auch Mord aus niedrigen Beweggründen in Betracht kommen. © Andreas Arnold/dpa

Am heutigen Mittwoch ab 10 Uhr werden in dem Prozess am Landgericht Frankfurt um den tödlichen Unfall an einem Verkehrskreisel in Kriftel (Main-Taunus-Kreis) die Plädoyers erwartet.

Laut Staatsanwaltschaft raste der 34-Jährige im August 2015 ungebremst auf ein Liebespaar zu, das sich auf einem Zebrastreifen küsste.

Während die 41 Jahre alte Frau unter das Auto geriet und rund 400 Meter mitgeschleift wurde, konnte sich ihr 38 Jahre alter Lebensgefährte mit einem Sprung zur Seite retten. Die Frau erlag später ihren schweren Verletzungen.

Nach mehr als einem Jahr Verhandlungsdauer werden nun die Plädoyers von Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung erwartet.