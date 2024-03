Sommermärchen-Prozess: Jetzt soll auch Uli Hoeneß aussagen!

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß (72) soll im April vor dem Landgericht Frankfurt im Sommermärchen-Prozess aussagen. © Montage: Boris Roessler/dpa, Ulrich Gamel/Bildagentur kolbert-press/dpa

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß soll im April im Sommermärchen-Prozess vernommen werden.

Richterin Eva-Maria Distler kündigte am Donnerstag am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht in Frankfurt/Main an, dass Hoeneß für den 15. April als Zeuge geladen werde. Der 72 Jahre alte Hoeneß hatte im Sport1-Doppelpass 2020 und im Podcast "11Leben" 2021 Andeutungen gemacht, dass er mit Blick auf die Millionenzahlung rund um die WM 2006 mehr wisse.

Konkret geht es um eine Zahlung von 6,7 Millionen Euro, die der Deutsche Fußball-Bund im April 2005 an die FIFA überwiesen hatte.

Den Angeklagten Theo Zwanziger (78), Wolfgang Niersbach (73) und Horst R. Schmidt (82) wird von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, dass diese Summe in der Steuererklärung des Verbandes für das Jahr 2006 unberechtigt als Betriebsausgabe in die Gewinnermittlung eingeflossen sein soll.