Tödlicher Streit in Flüchtlings-Unterkunft: Mann festgenommen

Hofheim am Taunus - Zwei Männer gerieten in Streit, dann eskalierte die Auseinandersetzung: Das Polizeipräsidium Westhessen ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts !

Kam es in Hofheim am Taunus zu einem Tötungsdelikt? Als Polizei und Rettungsdienst eintrafen, konnten sie nur noch den Tod eines 41-Jährigen feststellen. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Der tragische Vorfall ereignete sich am Freitagabend in einer Flüchtlingsunterkunft in Hofheim am Taunus zwischen Frankfurt und Wiesbaden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag gemeinsam mitteilten.

Demnach kam es gegen 20.15 Uhr in der Unterkunft in der Nassaustraße im Stadtteil Wallau zu einem Streit zwischen zwei Ukrainern, 37 und 41 Jahre alt.

Im Laufe dieses Konflikts wurde der jüngere der beiden Männer handgreiflich, er attackierte den 41-Jährigen, der infolge dieses Angriffs noch in der Unterkunft starb.

"Beide Männer kannten sich, stehen jedoch in keinem familiären Verhältnis zueinander", ergänzte ein Sprecher.