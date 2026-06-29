29.06.2026 07:50 Zwillinge (†23) sterben bei E-Scooter-Crash: Das wirft der Staatsanwalt dem Unfallfahrer (24) vor

Vor einem Jahr sterben Zwillingsbrüder bei einem E-Scooter-Unfall in Frankfurt. Darum steht der 24-jährige Unfallfahrer am Montag vor Gericht.

Von Sabine Maurer

Frankfurt am Main - Bei einem E-Scooter-Unfall in Frankfurt kamen vor einem knappen Jahr Zwillingsbrüder ums Leben - am Montag beginnt vor dem Landgericht der Prozess gegen den Autofahrer.

Einer der Brüder starb am Unfallort, der andere noch in der Nacht im Krankenhaus. © Mike Seeboth/dpa Die Staatsanwaltschaft wirft dem 24-jährigen Deutschen versuchten Mord und fahrlässige Tötung vor. Er soll vor dem Unfall in der Nacht auf den 6. Juli Lachgas konsumiert und zu schnell durch die Innenstadt Frankfurt gefahren sein. Sein Auto kam von der Spur ab und soll das Gefährt der 23-jährigen Zwillinge gerammt haben, die zu zweit auf dem Roller auf dem Fahrradstreifen fuhren. Einer der Brüder starb am Unfallort, der andere noch in derselben Nacht im Krankenhaus.

Angeklagter soll weiteren E-Scooter-Fahrer schwer verletzt haben

Der Angeklagte soll kurz nach diesem Unfall mit seinem Auto gegen einen weiteren, 27-jährigen E-Scooter-Fahrer geprallt sein, der dadurch gegen die Windschutzscheibe geschleudert wurde und auf der Motorhaube liegen blieb. Sein Bein und sein E-Roller verhakten sich an dem Auto. Trotzdem soll der jetzt Angeklagte das Tempo nicht verringert haben. Nach etwa 150 Metern wurde der 27-Jährige von der Motorhaube auf den Boden geschleudert und schwer am Kopf und am Bein verletzt. Ihm musste der Unterschenkel amputiert werden.

Der Prozess vor dem Landgericht Frankfurt beginnt am Montag und soll voraussichtlich bis Mitte September dauern. © Uwe Anspach/dpa

Unfallfahrer hielt nicht an, dann stellte er sich der Polizei