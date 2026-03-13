Frau (†55) mit Down-Syndrom zu Tode gequält: So lange muss Vermieter-Paar in den Knast!

Gießen/Lauterbach (Hessen) - Im Prozess um die qualvolle Misshandlung und den Mord an einer 55-Jährigen mit Down-Syndrom in Lauterbach sind die beiden Vermieter der Frau zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Die beiden Angeklagten sitzen mit ihren Anwälten im Gerichtssaal. Der 59-Jährige (2.v.l.) und die 46-Jährige (r.) wurden jetzt zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. © Christine Schulze/dpa

Das Landgericht Gießen befand die 46-jährige Frau und den 59 Jahre alten Mann des gemeinschaftlichen Mordes sowie der gefährlichen Körperverletzung mit Todesfolge für schuldig und stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest.

Damit gilt eine vorzeitige Haftentlassung als ausgeschlossen. Alle vier Verteidiger der beiden Angeklagten kündigten nach der Urteilsverkündung Revision an.

Das Gericht sprach von einer "menschenverachtenden Gesinnung" bei dem Paar – mit Bezug auf die Qualen der 55-Jährigen und die insgesamt verheerenden Zustände in dem Anwesen.

Nach Überzeugung des Gerichts hatten die Angeklagten die 55-Jährige, die das Down-Syndrom hatte, unter einem Vorwand in ein Haus in Lauterbach gelockt, wo sie im November 2023 einzog.

Immer wieder hatten sie die Frau eingesperrt, misshandelt, erniedrigt und sediert. Sie sei wiederholt verprügelt und zu Boden gestoßen worden.

Das Opfer habe blaue Flecken und Verletzungen durch Bisse davongetragen, weil die Angeklagten einen Hund auf sie hetzten, wie die Vorsitzende Richterin, Regine Enders-Kunze, sagte.