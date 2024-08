66-Jährige auf A3 von Betonplatte getötet: Darum muss Prozess neu gestartet werden!

Unter der sechs Tonnen schweren Platte einer Lärmschutzwand an der A3 bei Köln war im November 2020 eine Frau (†66) erschlagen worden. © Daniel Evers/Wuppervideo/dpa

Grund sei ein Einspruch der Verteidigung gegen die Entbindung einer Schöffin, teilte das Landgericht Köln mit. Das Oberlandesgericht (OLG) habe daraufhin den Neubeginn angeordnet.

Die für den heutigen Dienstag geplante Fortsetzung des Prozesses entfalle damit, so das Landgericht. Mit den Verfahrensbeteiligten würden Termine für den Neubeginn der Verhandlung abgestimmt.

Für den Prozess mit insgesamt 26 Verhandlungstagen war unter anderem eine Grundschuldirektorin als Schöffin bestimmt worden.

Sie hatte angegeben, an mehreren Terminen dienstlich verhindert zu sein - unter anderem am Einschulungstermin an ihrer Schule - und war daraufhin vom Landgericht von der Schöffentätigkeit entbunden worden, wie ein Gerichtssprecher sagte.

Das OLG hatte bemängelt, dass eine nötige Begründung und Dokumentation für die Entpflichtung der Schöffin fehle.